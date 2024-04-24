Соколова Феодосья Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Феодосья Евдокимовна

Место рождения

Русаново, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Русаново, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Гавриил Васильевич

Рождение ребёнка
25.04.1927

Дочь: Мельникова Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Соколов Гавриил Васильевич

Русаново, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1994
Новохопёрский, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область

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