Соколова Феодосья Евдокимовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.04.1927
Дочь: Мельникова Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Соколов Гавриил Васильевич
Смерть
1994
Новохопёрский, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область