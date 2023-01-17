Колобовникова Авдотья Агафоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колобовникова Авдотья Агафоновна

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Место рождения

Хомутинка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Хомутинка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Колобовников Яков Иванович

Отец ребёнка: Колобовников Иван Кириллович

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Колобовников Петр Иванович

Отец ребёнка: Колобовников Иван Кириллович

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Колобовников Никифор Иванович

Отец ребёнка: Колобовников Иван Кириллович

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Колобовников Осип Иванович

Отец ребёнка: Колобовников Иван Кириллович

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колобовников Иван Кириллович

Смерть
Неизвестно
Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
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