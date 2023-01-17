Кислинская (Жуковская) Марфа Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислинская (Жуковская) Марфа Стефановна

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Место рождения

Каменец-Подольский, Хмельницька область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1915

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жуковский Стефан Иванович

Мать: Жуковская Мария

Каменец-Подольский, Хмельницька область
Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Кислинский Ефим Никитович

Отец ребёнка: Кислинский Никита Терентьевич

Рождение ребёнка
12.12.1912

Сын: Кислинский Павел Никитович

Отец ребёнка: Кислинский Никита Терентьевич

Ольгинка, Аршалынский район, Акмолинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислинский Никита Терентьевич

Смерть
1915
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