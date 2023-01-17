Кислинская (Жуковская) Марфа Стефановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1915
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жуковский Стефан Иванович
Мать: Жуковская Мария
Рождение ребёнка
Около 1910
Сын: Кислинский Ефим Никитович
Отец ребёнка: Кислинский Никита Терентьевич
Рождение ребёнка
12.12.1912
Сын: Кислинский Павел Никитович
Отец ребёнка: Кислинский Никита Терентьевич
Ольгинка, Аршалынский район, Акмолинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1915