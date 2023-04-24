Глуховсков Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глуховсков Петр

Место рождения

Бубновский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

До 1907

Дата смерти

После 1923

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Бубновский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глуховскова Софья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глуховсков Александр Петрович

Мать ребёнка: Глуховскова Софья Петровна

Рождение ребёнка
05.10.1922

Сын: Глуховсков Виктор Петрович

Мать ребёнка: Глуховскова Софья Петровна

Бубновский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Идентификатор:768739 https://ru.stsg.de/cms/node/11118?suchwort=%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2&beginn=%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B1%D1%8... Показать все
Смерть
После 1923

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