Колесникова Матрона Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Колесникова) Настасья Никитична
Отец ребёнка: Колесников Никита Андреевич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Колесникова) Анисья Никитична
Отец ребёнка: Колесников Никита Андреевич