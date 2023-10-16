Колесникова Матрона Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова Матрона Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесников Никита Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесников Никита Андреевич

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Колесникова) Настасья Никитична

Отец ребёнка: Колесников Никита Андреевич

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Колесникова) Анисья Никитична

Отец ребёнка: Колесников Никита Андреевич

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