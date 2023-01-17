Куликов Моисей Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1846
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Сын: Куликов Тимофей Моисеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Соколова Анастасия Моисеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: не указана