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Куликов Моисей Сергеевич

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Место рождения

Ильинка, Шелаболихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Около 1846

Пол

Мужской

Добавил:

ЖК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Ильинка, Шелаболихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1903

Сын: Куликов Тимофей Моисеевич

Мать ребёнка: не указана

Ильинка, Шелаболихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Соколова Анастасия Моисеевна

Мать ребёнка: не указана

Ильинка, Шелаболихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1907

Сын: Куликов Андрей Моисеевич

Мать ребёнка: не указана

Ильинка, Шелаболихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1909

Сын: Куликов Михаил Моисеевич

Мать ребёнка: не указана

Ильинка, Шелаболихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1910

Сын: Куликов Федор Моисеевич

Мать ребёнка: не указана

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