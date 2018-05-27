Козлов Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Александр Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1990

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1990

Отец: Козлов Михаил Александрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.05.2018

Дочь: Козлова Анастасия Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.08.2019

Дочь: Козлова Арина Александровна

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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