Коноваленков Василий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1971
Рождение ребёнка
25.10.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шатова Татьяна Владимировна
Бракосочетание
25.11.1991
Тулун, город Тулун, Иркутская область
Рождение ребёнка
01.07.1994
Дочь: Кипрушина Алена Васильевна
Мать ребёнка: Шатова Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
22.05.1999
Дочь: Коноваленкова Марина Васильевна
Мать ребёнка: Шатова Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
05.08.2001
Сын: Коноваленков Данил Васильевич
Мать ребёнка: Шатова Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
22.01.2007
Дочь: Коноваленкова Александра Васильевна
Мать ребёнка: Шатова Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
12.09.2008
Сын: Коноваленков Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Шатова Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
17.11.2010
Сын: Коноваленков Матвей Васильевич
Мать ребёнка: Шатова Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
18.01.2013
Дочь: Коноваленкова Василиса Васильевна
Мать ребёнка: Шатова Татьяна Владимировна