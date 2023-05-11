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Коноваленков Василий Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1971

Отец: Коноваленков Виктор Васильевич

Мать: Иванова Елена Васильевна

Рождение ребёнка
25.10.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шатова Татьяна Владимировна

Бракосочетание
25.11.1991

Жена: Шатова Татьяна Владимировна

Тулун, город Тулун, Иркутская область
Рождение ребёнка
01.07.1994

Дочь: Кипрушина Алена Васильевна

Мать ребёнка: Шатова Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
22.05.1999

Дочь: Коноваленкова Марина Васильевна

Мать ребёнка: Шатова Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
05.08.2001

Сын: Коноваленков Данил Васильевич

Мать ребёнка: Шатова Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
22.01.2007

Дочь: Коноваленкова Александра Васильевна

Мать ребёнка: Шатова Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
12.09.2008

Сын: Коноваленков Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Шатова Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
17.11.2010

Сын: Коноваленков Матвей Васильевич

Мать ребёнка: Шатова Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
18.01.2013

Дочь: Коноваленкова Василиса Васильевна

Мать ребёнка: Шатова Татьяна Владимировна

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