Гриценко Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гриценко Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1895

Сын: Гриценко Владимир Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1895

Сын: Гриценко Иван Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Щурова Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дудченко Фекла Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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