Гриценко Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1895
Сын: Гриценко Владимир Андреевич
Рождение ребёнка
До 1895
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Щурова Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дудченко Фекла Андреевна
Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно