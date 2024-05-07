Миштугина (Чернова) Екатерина Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миштугин Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Миштугин Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миштугин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Миштугин Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шишканова (Миштугина) Тамара Михайловна
Отец ребёнка: Миштугин Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щетинкина (Миштугина) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Миштугин Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Муклецова (Миштугина) Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Миштугин Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гордеева (Миштугина) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Миштугин Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
06.06.1967
Дочь: Жогина (Миштугина) Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Миштугин Михаил Сергеевич
Сакаево, Теньгушевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно