Смотрин Пётр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смотрин Пётр Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1905 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: Смотрина ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смотрина Клавдия Евсеева

Рождение ребёнка
Около 1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смотрина Клавдия Евсеева

Рождение ребёнка
Около 1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смотрина Клавдия Евсеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смотрина Клавдия Евсеева

Смерть
Неизвестно
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