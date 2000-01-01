Смотрин Пётр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: Смотрина ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1932
Рождение ребёнка
Около 1934
Рождение ребёнка
Около 1942
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смотрина Клавдия Евсеева
Смерть
Неизвестно