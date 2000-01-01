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Tõnis
Tõnis
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Место рождения
Mõisamaa, Märjamaa khk.
Дата рождения
17.09.1791
Пол
Мужской
Отец
Indrik
1746 г.р.
Мать
Mari
1764 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИН
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События
Биография
Биография
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Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
17.09.1791
Отец:
Indrik
Мать:
Mari
Mõisamaa, Märjamaa khk.
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