Tõnis — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Tõnis

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Место рождения

Mõisamaa, Märjamaa khk.

Дата рождения

17.09.1791

Пол

Мужской

Отец

1746 г.р.

Мать

1764 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1791

Отец: Indrik

Мать: Mari

Mõisamaa, Märjamaa khk.
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