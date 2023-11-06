Бабушкина Екатерина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБабушкина Екатерина Афанасьевна

Бабушкина Екатерина Афанасьевна

Место рождения

д Блюдцы Чановский р-н Новосибирская обл

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Афанасий

Мать: Александра

д Блюдцы Чановский р-н Новосибирская обл
Рождение ребёнка
1909

Сын: Бабшкин Петр Владимирович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Бабушкина Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

п. Блюдцы Чановский р-н Новосибирская обл
Рождение ребёнка
1917

Сын: Бабушкин Михаил Владимирович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

п Блюдцы Чановского р-на Новосибирской обл
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Бабушкина Ольга Владимировна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

п Блюдцы Чановского р-на Новосибирской обл
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Бабушкина Каля (Клавдия) Владимировна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

п Блюдцы Чановского р-на Новосибирской обл
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Бабушкина Клавдия Владимировна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

п. Блюдцы Чановский р-н Новосибирская обл
Рождение ребёнка
15.02.1923

Дочь: Калининская Тамара Владимировна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

д Блюдцы Чановского р-на Новосибирской обл
Рождение ребёнка
1924

Сын: Бабушкин Леонид Владимирович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

п Блюдцы Чановского р-на Новосибирской обл
Рождение ребёнка
1929

Сын: Бабушкин Константин Владимирович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

п. Блюдцы Чановский р-н Новосибирская обл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
1973
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close