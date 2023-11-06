Бабушкина Екатерина Афанасьевна
Место рожденияд Блюдцы Чановский р-н Новосибирская обл
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Афанасий
Мать: Александра
Сын: Бабшкин Петр Владимирович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Дочь: Бабушкина Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Сын: Бабушкин Михаил Владимирович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Дочь: Бабушкина Ольга Владимировна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Дочь: Бабушкина Каля (Клавдия) Владимировна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Дочь: Бабушкина Клавдия Владимировна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Дочь: Калининская Тамара Владимировна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Сын: Бабушкин Леонид Владимирович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Сын: Бабушкин Константин Владимирович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Муж: скрыто настройками приватности