Лисицына Дарья Титовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лисицын Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Лисицын Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лисицын Николай Васильевич
Отец ребёнка: Лисицын Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
1860
Сын: Лисицын Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Лисицын Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Лисицын Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Лисицын Василий Сергеевич