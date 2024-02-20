Лисицына Дарья Титовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисицына Дарья Титовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисицын Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Лисицын Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисицын Николай Васильевич

Отец ребёнка: Лисицын Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
1860

Сын: Лисицын Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Лисицын Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Лисицын Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Лисицын Василий Сергеевич

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