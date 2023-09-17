Хорошавин Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавин Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1960

Пол

Мужской

Отец

1940 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1960

Отец: Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Василиса

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Мать ребёнка: не указана

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