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Хорошавин Николай Николаевич
Хорошавин Николай Николаевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.08.1960
Пол
Мужской
Отец
Николай
1940 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Александр
Василиса
Добавил:
ВР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1960
Отец:
Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Василиса
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Александр
Мать ребёнка: не указана
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