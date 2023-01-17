Тюрин Илья Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюрин Илья Сергеевич

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Место рождения

Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

27.07.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1991

Отец: Тюрин Сергей Николаевич

Мать: Губанова Наталья Петровна

Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
30.09.2017

Сын: Тюрин Степан Ильич

Мать ребёнка: Калмыкова Дарья Александровна

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
14.02.2019

Сын: Тюрин Лев Ильич

Мать ребёнка: Калмыкова Дарья Александровна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калмыкова Дарья Александровна

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