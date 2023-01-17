Тюрин Илья Сергеевич
Место рождения
Дата рождения27.07.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1991
Отец: Тюрин Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
30.09.2017
Сын: Тюрин Степан Ильич
Мать ребёнка: Калмыкова Дарья Александровна
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
14.02.2019
Сын: Тюрин Лев Ильич
Мать ребёнка: Калмыкова Дарья Александровна
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно