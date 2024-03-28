Жиляева Анастасия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1990
Отец: Душевин Андрей Борисович
Мать: Душевина Юлия Валерьевна
Рождение ребёнка
27.07.2010
Сын: Жиляев Станислав Сергеевич
Отец ребёнка: Жиляев Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
06.04.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жиляев Сергей Михайлович