Матющенко (Аношкина) Марина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатющенко (Аношкина) Марина Александровна

Матющенко (Аношкина) Марина Александровна

avatar

Место рождения

Казахстан, г.Кустанай

Дата рождения

15.05.1971

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1971

Отец: Аношкин Александр Иванович

Мать: Аношкина Вера Егоровна

Казахстан, г.Кустанай
Рождение ребёнка
27.12.1990

Дочь: Смирнова Вера Николаевна

Отец ребёнка: Матющенко Николай Владимирович

Казахстан, Кустанай
Рождение ребёнка
07.01.1993

Дочь: Лисконова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Матющенко Николай Владимирович

Казахстан, г. Кустанай
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close