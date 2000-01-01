Матющенко (Аношкина) Марина Александровна
Место рожденияКазахстан, г.Кустанай
Дата рождения15.05.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1971
Отец: Аношкин Александр Иванович
Мать: Аношкина Вера Егоровна
Казахстан, г.Кустанай
Рождение ребёнка
27.12.1990
Дочь: Смирнова Вера Николаевна
Отец ребёнка: Матющенко Николай Владимирович
Казахстан, Кустанай
Рождение ребёнка
07.01.1993
Дочь: Лисконова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Матющенко Николай Владимирович
Казахстан, г. Кустанай