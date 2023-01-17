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Манторов Захар Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

07.09.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Манторов Григорий Ефимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Манторова Валентина Захаровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1925

Сын: Манторов Николай Захарович

Мать ребёнка: не указана

Потьма, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Манторова Антонина Захаровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.09.1931

Дочь: Манторова Мария Захаровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1934

Дочь: Манторова Авдотья Захаровна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иноземцева Прасковья Дмитриевна

Смерть
07.09.1943
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