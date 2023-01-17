Манторов Захар Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти07.09.1943
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Манторов Григорий Ефимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Манторова Валентина Захаровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.12.1925
Сын: Манторов Николай Захарович
Мать ребёнка: не указана
Потьма, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Манторова Антонина Захаровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.09.1931
Дочь: Манторова Мария Захаровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.03.1934
Дочь: Манторова Авдотья Захаровна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.09.1943