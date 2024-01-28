Костина (Кулагина) Елизавета Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1914 ст.
Речицы, Раменский муниципальный район, Московская область
Уволенный в запас армии Лейб-гвардии Литовского полка из крестьян села Речицы Гжельской волости Бронницкого уезда, 27 лет, первым браком и того же села крестьянская девица Елизавета Степановна Кулагин... Показать все
Смерть
Неизвестно