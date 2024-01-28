Костина (Кулагина) Елизавета Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костина (Кулагина) Елизавета Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1914 ст.

Муж: Костин Василий Александрович

Речицы, Раменский муниципальный район, Московская область
Уволенный в запас армии Лейб-гвардии Литовского полка из крестьян села Речицы Гжельской волости Бронницкого уезда, 27 лет, первым браком и того же села крестьянская девица Елизавета Степановна Кулагин... Показать все
Смерть
Неизвестно

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