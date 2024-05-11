Жеглов Василий Тимофеевич 1862 — найти родственников по фамилии на Familio
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Жеглов Василий Тимофеевич

Место рождения

Федчиха, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

10.02.1915

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Жеглов Тимофей

Мать: не указана

Федчиха, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Жеглов Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Жеглова Прасковья Семеновна

Рождение ребёнка
1883

Сын: Жеглов Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Жеглова Прасковья Семеновна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Жеглов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Жеглова Прасковья Семеновна

Смерть
10.02.1915
г.Гродно дер.Пацькуны
Рождение ребёнка
15.02.1915

Сын: Жеглов Леонид Васильевич

Мать ребёнка: Жеглова Прасковья Семеновна

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