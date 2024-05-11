Жеглов Василий Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смерти10.02.1915
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Жеглов Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Жеглова Прасковья Семеновна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Жеглов Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Жеглова Прасковья Семеновна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Жеглов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Жеглова Прасковья Семеновна
Смерть
10.02.1915
г.Гродно дер.Пацькуны
Рождение ребёнка
15.02.1915
Мать ребёнка: Жеглова Прасковья Семеновна