Kurbanovsky (Nevolina Елисавета (Елизавета) Васильевна Неволина) Elisabeth
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смерти24.01.1896
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.04.1828
Сын: Kurbanovsky Василий Иоаннович Курбановский (97) Vasiliy
Отец ребёнка: Kurbanovsky Иоанн Петрович Курбановский (36) Ioann
Рождение ребёнка
09.11.1829
Рождение ребёнка
Около 1835
Рождение ребёнка
31.07.1838
Дочь: Afanasieva (Kurbanovsky Елисавета (Елизавета) Иоанновна Курбановская (100)) Elisabeth
Отец ребёнка: Kurbanovsky Иоанн Петрович Курбановский (36) Ioann
Смерть
24.01.1896
Причина смерти: Натурально