Kurbanovsky (Nevolina Елисавета (Елизавета) Васильевна Неволина) Elisabeth — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kurbanovsky (Nevolina Елисавета (Елизавета) Васильевна Неволина) Elisabeth

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

24.01.1896

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Nevolin Василий Неволин Vasiliy

Мать: Nevolina (Агафья (Агапия) Григорьевна) Agafia

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Kurbanovsky Иоанн Иоаннович Курбановский (101) Ioann

Отец ребёнка: Kurbanovsky Иоанн Петрович Курбановский (36) Ioann

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Kurbanovsky Иоанн Петрович Курбановский (36) Ioann

Рождение ребёнка
05.04.1828

Сын: Kurbanovsky Василий Иоаннович Курбановский (97) Vasiliy

Отец ребёнка: Kurbanovsky Иоанн Петрович Курбановский (36) Ioann

Рождение ребёнка
09.11.1829

Сын: Kurbanovsky Николай Иоаннович Курбановский (98) Nikolay

Отец ребёнка: Kurbanovsky Иоанн Петрович Курбановский (36) Ioann

Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: (Kurbanovsky Анна Иоанновна Курбановская (99)) Anna

Отец ребёнка: Kurbanovsky Иоанн Петрович Курбановский (36) Ioann

Рождение ребёнка
31.07.1838

Дочь: Afanasieva (Kurbanovsky Елисавета (Елизавета) Иоанновна Курбановская (100)) Elisabeth

Отец ребёнка: Kurbanovsky Иоанн Петрович Курбановский (36) Ioann

Смерть
24.01.1896
Причина смерти: Натурально

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