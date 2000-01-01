Сагаловская (Винницкая) Энта
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Швайцер Анна Нусиевна
Отец ребёнка: Сагаловский Нус
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сагаловский Борис Нусиевич
Отец ребёнка: Сагаловский Нус
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сагаловский Ефим Нусиевич
Отец ребёнка: Сагаловский Нус
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сагаловский Владимир Нусиевич
Отец ребёнка: Сагаловский Нус
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сагаловский Иосиф Нусиевич
Отец ребёнка: Сагаловский Нус
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софья Нусиевна
Отец ребёнка: Сагаловский Нус
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Холокост
Похороны
Неизвестно
Бабий Яр