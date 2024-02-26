Василий Ананиев (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1743
Дата смертиДо 1780
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743
Отец: Ананий Иванов (Ич)
Мать: Ксения Назарова (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Федосеева (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Яков Васильев (Ич)
Мать ребёнка: Анисья Федосеева (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1766
Дочь: Степанида Васильева (Вна)
Мать ребёнка: Анисья Федосеева (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: Марфа Васильева (Вна)
Мать ребёнка: Анисья Федосеева (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Прасковья Васильева (Вна)
Мать ребёнка: Анисья Федосеева (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Марья Васильева (Вна)
Мать ребёнка: Анисья Федосеева (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Иринья Васильева (Вна)
Мать ребёнка: Анисья Федосеева (Вна)
Смерть
До 1780