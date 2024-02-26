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Василий Ананиев (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1743

Дата смерти

До 1780

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743

Отец: Ананий Иванов (Ич)

Мать: Ксения Назарова (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Федосеева (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Заболотье, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Яков Васильев (Ич)

Мать ребёнка: Анисья Федосеева (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1766

Дочь: Степанида Васильева (Вна)

Мать ребёнка: Анисья Федосеева (Вна)

Заболотье, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: Марфа Васильева (Вна)

Мать ребёнка: Анисья Федосеева (Вна)

Заболотье, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Прасковья Васильева (Вна)

Мать ребёнка: Анисья Федосеева (Вна)

Заболотье, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Марья Васильева (Вна)

Мать ребёнка: Анисья Федосеева (Вна)

Заболотье, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Иринья Васильева (Вна)

Мать ребёнка: Анисья Федосеева (Вна)

Заболотье, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1780

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