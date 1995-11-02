Юсупова (Вахитова) Минниса Арслановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юсупова (Вахитова) Минниса Арслановна

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

31.12.1908

Дата смерти

02.11.1995

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1908

Отец: Вахитов Арслан

Мать: Вахитова Латфикамал Загретдиновна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.12.1932

Дочь: Ишмухаметова Хадия Рахимовна

Отец ребёнка: Юсупов Рахим Салахетдинович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1940

Сын: Юсупов Фоат Рахимович

Отец ребёнка: Юсупов Рахим Салахетдинович

д.Зяк-Ишметово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
08.03.1943

Дочь: Билалова Гатия Рахимовна

Отец ребёнка: Юсупов Рахим Салахетдинович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.03.1946

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Отец ребёнка: Юсупов Рахим Салахетдинович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юсупов Рахим Салахетдинович

Смерть
02.11.1995
г.Кумертау, РБ, РФ
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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