Юсупова (Вахитова) Минниса Арслановна
Место рождения
Дата рождения31.12.1908
Дата смерти02.11.1995
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1908
Отец: Вахитов Арслан
Рождение ребёнка
29.12.1932
Дочь: Ишмухаметова Хадия Рахимовна
Отец ребёнка: Юсупов Рахим Салахетдинович
Рождение ребёнка
1940
Отец ребёнка: Юсупов Рахим Салахетдинович
д.Зяк-Ишметово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
08.03.1943
Дочь: Билалова Гатия Рахимовна
Отец ребёнка: Юсупов Рахим Салахетдинович
Рождение ребёнка
16.03.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юсупов Рахим Салахетдинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.11.1995
г.Кумертау, РБ, РФ
Похороны
Неизвестно