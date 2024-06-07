Локтев Иван Аверьянович
Место рождения
Дата рождения?.09.1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1791
Отец: Локтев Аверьян
Мать: Арина Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Вавиловна
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Агафья Вавиловна
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Агафья Вавиловна
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Агафья Вавиловна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Локтева Анна Ивановна
Мать ребёнка: Агафья Вавиловна
Смерть
Неизвестно