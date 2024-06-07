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Локтев Иван Аверьянович

Место рождения

Мысовые Челны, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд

Дата рождения

?.09.1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1791

Отец: Локтев Аверьян

Мать: Арина Ефимовна

Мысовые Челны, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Вавиловна

Рождение ребёнка
1813

Сын: Локтев Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Агафья Вавиловна

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Сын: Локтев Гавриил Иванович

Мать ребёнка: Агафья Вавиловна

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1820

Сын: Локтев Григорий Иванович

Мать ребёнка: Агафья Вавиловна

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Локтева Анна Ивановна

Мать ребёнка: Агафья Вавиловна

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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