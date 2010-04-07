Казакова (Лаптева) Евгения Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казакова (Лаптева) Евгения Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1934

Дата смерти

07.04.2010

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1934

Отец: Николай

Мать: Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
1954

Сын: Казаков Юрий Евгеньевич

Отец ребёнка: Казаков Евгений

Рождение ребёнка
13.03.1958

Сын: Казаков Владимир Евгеньевич

Отец ребёнка: Казаков Евгений

Малое Ключево, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казаков Евгений

Смерть
07.04.2010
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