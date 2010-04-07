Казакова (Лаптева) Евгения Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1934
Дата смерти07.04.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1934
Отец: Николай
Мать: Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
1954
Отец ребёнка: Казаков Евгений
Рождение ребёнка
13.03.1958
Сын: Казаков Владимир Евгеньевич
Отец ребёнка: Казаков Евгений
Малое Ключево, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Казаков Евгений
Смерть
07.04.2010