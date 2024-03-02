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Люди
Попова Елена Николаевна
Попова Елена Николаевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.04.1979
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Жижина Галина Аркадьевна
1948 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
19.04.1979
Отец: не указан
Мать:
Жижина Галина Аркадьевна
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