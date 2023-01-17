Рейтерн Михаил Христофорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рейтерн Михаил Христофорович

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

24.08.1820

Дата смерти

23.08.1890

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
С 1820
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
23.08.1890
Пушкин, Царскосельский уезд
Место жительства
По 1890
Пушкин, Царскосельский уезд
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