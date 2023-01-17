Рейтерн Михаил Христофорович
Место рождения
Дата рождения24.08.1820
Дата смерти23.08.1890
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1820
Смерть
23.08.1890
Место жительства
По 1890