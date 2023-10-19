Разенкова Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разенкова Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 02.08.1920

Дочь: Коврижко Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Разенков Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пружинина Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Разенков Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Разенкова Александра Шура Алексеевна

Отец ребёнка: Разенков Алексей

Смерть
Неизвестно
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