Разенкова Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 02.08.1920
Дочь: Коврижко Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Разенков Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пружинина Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Разенков Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Разенкова Александра Шура Алексеевна
Отец ребёнка: Разенков Алексей
Смерть
Неизвестно