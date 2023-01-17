Кучерова Наталья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1988
Дата смерти16.05.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Серебряницы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
16.05.1970
Будогощь, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение
1988
Отец: не указан
Мать: не указана