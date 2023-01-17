Кучерова Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучерова Наталья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1988

Дата смерти

16.05.1970

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кучеров Егор Иванович

Место жительства
Неизвестно
Серебряницы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
16.05.1970
Будогощь, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение
1988

Отец: не указан

Мать: не указана

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