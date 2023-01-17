Галин Ардальон Георгиевич
Место рождения
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.09.1948
Жена: Галина Лидия Ивановна
Котлас, Котлас, Архангельская область
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Галина Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
19.10.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Галина Лидия Ивановна
Коряжма, город Коряжма, Архангельская область
Работа или профессия
Неизвестно
журналист
Смерть
Неизвестно