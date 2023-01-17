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Галин Ардальон Георгиевич

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Место рождения

Слободчиково, Ленский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Слободчиково, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
22.09.1948

Жена: Галина Лидия Ивановна

Котлас, Котлас, Архангельская область
Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галина Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
19.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галина Лидия Ивановна

Коряжма, город Коряжма, Архангельская область
Работа или профессия
Неизвестно
журналист
Смерть
Неизвестно
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