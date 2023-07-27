Кушнарева Татьяна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКушнарева Татьяна Сергеевна

Кушнарева Татьяна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1989

Пол

Женский

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1989

Отец: Кушнарев Сергей Юрьевич

Мать: Лесковская Людмила Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жидков Артём Михайлович

Рождение ребёнка
06.02.2012

Дочь: Жидкова Диана Артемовна

Отец ребёнка: Жидков Артём Михайлович

Рождение ребёнка
12.02.2013

Сын: Жидков Данил Артемович

Отец ребёнка: Жидков Артём Михайлович

Рождение ребёнка
22.06.2018

Дочь: Жидкова Кскния Артемовна

Отец ребёнка: Жидков Артём Михайлович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.