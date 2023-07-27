Кушнарева Татьяна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1989
ПолЖенский
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1989
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.02.2012
Дочь: Жидкова Диана Артемовна
Отец ребёнка: Жидков Артём Михайлович
Рождение ребёнка
12.02.2013
Отец ребёнка: Жидков Артём Михайлович
Рождение ребёнка
22.06.2018
Дочь: Жидкова Кскния Артемовна
Отец ребёнка: Жидков Артём Михайлович