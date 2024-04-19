Шибинская Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шибинская Ольга Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1984

Пол

Женский

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1984

Отец: Лукьянов Владимир Анатольевич

Мать: Лукьянова Татьяна Алексеевна

Бракосочетание
21.10.2006

Муж: Шибинский Алексей Васильевич

Шумячи, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.04.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
26.08.2020

Сын: Шибинский Демид Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

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