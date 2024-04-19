Шибинская Ольга Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1984
Бракосочетание
21.10.2006
Шумячи, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.04.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
26.08.2020
Сын: Шибинский Демид Алексеевич
Отец ребёнка: не указан