Саликова (Урсова) Валентина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саликова (Урсова) Валентина Ильинична

Место рождения

Архангельское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

02.06.1928

Дата смерти

18.07.2020

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Архангельское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.08.1952

Сын: Саликов Юрий Александрович

Отец ребёнка: Саликов Александр Семенович

Рождение ребёнка
17.08.1962

Сын: Саликов Евгений Александрович

Отец ребёнка: Саликов Александр Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саликов Александр Семенович

Смерть
18.07.2020
Калининград, город Калининград, Калининградская область
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