Саликова (Урсова) Валентина Ильинична
Место рождения
Дата рождения02.06.1928
Дата смерти18.07.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1928
Рождение ребёнка
18.08.1952
Сын: Саликов Юрий Александрович
Отец ребёнка: Саликов Александр Семенович
Рождение ребёнка
17.08.1962
Сын: Саликов Евгений Александрович
Отец ребёнка: Саликов Александр Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.07.2020
Калининград, город Калининград, Калининградская область