Плотникова (Велеславова) Любовь Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1854
Дата смерти15.11.1922
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1854
Рождение ребёнка
1883
Сын: Плотников Лев Аполлонович
Отец ребёнка: Плотников Аполлоний Васильевич
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Параскева Аполлоновна
Отец ребёнка: Плотников Аполлоний Васильевич
Рождение ребёнка
1891
Сын: Плотников Всеволод Аполлонович
Отец ребёнка: Плотников Аполлоний Васильевич
Рождение ребёнка
1897
Сын: Плотников Семен Аполлонович
Отец ребёнка: Плотников Аполлоний Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Аполлоновна
Отец ребёнка: Плотников Аполлоний Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Аполлоновна
Отец ребёнка: Плотников Аполлоний Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлия Аполлоновна
Отец ребёнка: Плотников Аполлоний Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
15.11.1922