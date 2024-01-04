Плотникова (Велеславова) Любовь Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотникова (Велеславова) Любовь Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1854

Дата смерти

15.11.1922

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1854

Отец: Велеславов Федот Григорьевич

Мать: Велеславова Ефимия Петровна

Рождение ребёнка
1883

Сын: Плотников Лев Аполлонович

Отец ребёнка: Плотников Аполлоний Васильевич

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Параскева Аполлоновна

Отец ребёнка: Плотников Аполлоний Васильевич

Рождение ребёнка
1891

Сын: Плотников Всеволод Аполлонович

Отец ребёнка: Плотников Аполлоний Васильевич

Рождение ребёнка
1897

Сын: Плотников Семен Аполлонович

Отец ребёнка: Плотников Аполлоний Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Аполлоновна

Отец ребёнка: Плотников Аполлоний Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Аполлоновна

Отец ребёнка: Плотников Аполлоний Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлия Аполлоновна

Отец ребёнка: Плотников Аполлоний Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
15.11.1922
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