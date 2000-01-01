Сумкина Феодосия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сумкина Феодосия Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1888

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Сумкин Иван Андреевич

Рождение ребёнка
29.12.1896

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Сумкин Иван Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сумкин Иван Андреевич

Смерть
Неизвестно
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