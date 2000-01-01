Сумкина Феодосия Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.04.1888
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Сумкин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
29.12.1896
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Сумкин Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно