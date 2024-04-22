Наталья Данилова
Место рождения
Дата рождения1726
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Рождение ребёнка
1744
Сын: Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Иван Никонов
Рождение ребёнка
1746
Сын: Яков Иванович
Отец ребёнка: Иван Никонов
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван Никонов
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Евфимья Иванова
Отец ребёнка: Иван Никонов
Смерть
Неизвестно