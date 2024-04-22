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Наталья Данилова

Место рождения

Кощеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Кощеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Иван Никонов

Кощеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Яков Иванович

Отец ребёнка: Иван Никонов

Кощеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Иван Никонов

Кощеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Евфимья Иванова

Отец ребёнка: Иван Никонов

Кощеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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