Смирнова Светлана Дидаровна
Место рождения
Дата рождения31.12.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.08.2007
Рождение ребёнка
03.10.2008
Сын: Смирнов Мирослав Евгеньевич
Отец ребёнка: Смирнов Евгений Александрович
Рождение ребёнка
12.09.2014
Сын: Смирнов Никита Евгеньевич
Отец ребёнка: Смирнов Евгений Александрович