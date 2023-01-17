Смирнова Светлана Дидаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнова Светлана Дидаровна

Смирнова Светлана Дидаровна

avatar

Место рождения

Туймазы, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

31.12.1986

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Туймазы, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
25.08.2007

Муж: Смирнов Евгений Александрович

Туймазы, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.10.2008

Сын: Смирнов Мирослав Евгеньевич

Отец ребёнка: Смирнов Евгений Александрович

Туймазы, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.09.2014

Сын: Смирнов Никита Евгеньевич

Отец ребёнка: Смирнов Евгений Александрович

Туймазы, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close