Von Weisse Otto Friedrich
Место рожденияБелая Гора, Новгородская губерния
Дата рождения03.03.1851
Дата смерти22.04.1883
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1851
Отец: Weisse Johann Gottfried
Мать: Weisse Olga Pauline
Белая Гора, Новгородская губерния
Рождение ребёнка
24.05.1879
Сын: Von Weisse Johann Gottfried
Мать ребёнка: Von Weisse Rosa
Ревель, Российская Империя
Рождение ребёнка
29.06.1880
Сын: Von Weisse Johann Carl Eduard
Мать ребёнка: Von Weisse Rosa
Ревель, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Von Weisse Rosa
Работа или профессия
Неизвестно
Ziviling.
Смерть
22.04.1883
Гатчина