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Von Weisse Otto Friedrich

Место рождения

Белая Гора, Новгородская губерния

Дата рождения

03.03.1851

Дата смерти

22.04.1883

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1851

Отец: Weisse Johann Gottfried

Мать: Weisse Olga Pauline

Белая Гора, Новгородская губерния
Рождение ребёнка
24.05.1879

Сын: Von Weisse Johann Gottfried

Мать ребёнка: Von Weisse Rosa

Ревель, Российская Империя
Рождение ребёнка
29.06.1880

Сын: Von Weisse Johann Carl Eduard

Мать ребёнка: Von Weisse Rosa

Ревель, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Von Weisse Rosa

Работа или профессия
Неизвестно
Ziviling.
Смерть
22.04.1883
Гатчина
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