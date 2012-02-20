Чупраков Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.02.2012
Дочь: Чупракова Ульяна Павловна
Мать ребёнка: Суслова Валентина
Рождение ребёнка
15.07.2016
Дочь: Чупракова Мария Павловна
Мать ребёнка: Суслова Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суслова Валентина