Чупраков Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупраков Павел

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1982 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.2012

Дочь: Чупракова Ульяна Павловна

Мать ребёнка: Суслова Валентина

Рождение ребёнка
15.07.2016

Дочь: Чупракова Мария Павловна

Мать ребёнка: Суслова Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суслова Валентина

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