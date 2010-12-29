Харламов Валерий Николаевич
Место рождения
Дата рождения24.06.1954
Дата смерти29.12.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1954
Отец: Харламов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фалина Марина Николаевна
Рождение ребёнка
19.06.1984
Сын: Харламова Георгий Валерьевич
Мать ребёнка: Фалина Марина Николаевна
Смерть
29.12.2010
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область