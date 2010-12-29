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Харламов Валерий Николаевич

Место рождения

Копейск, Копейский, Челябинская область

Дата рождения

24.06.1954

Дата смерти

29.12.2010

Пол

Мужской

Отец

Мать

1929 г.р.

Дети

1984 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1954

Отец: Харламов Николай

Мать: Самодурова Раиса Ивановна

Копейск, Копейский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фалина Марина Николаевна

Рождение ребёнка
19.06.1984

Сын: Харламова Георгий Валерьевич

Мать ребёнка: Фалина Марина Николаевна

Смерть
29.12.2010
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область

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