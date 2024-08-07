Шмакова Евдокия Денисовна
Место рожденияШурма
Дата рождения12.08.1892
Дата смерти30.09.1972
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1892
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.05.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шмаков Ананий Семенович
Калманка, Калманский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
30.09.1972
Бобровский, Сысертский, Свердловская область