Шмакова Евдокия Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмакова Евдокия Денисовна

Место рождения

Шурма

Дата рождения

12.08.1892

Дата смерти

30.09.1972

Пол

Женский

Отец

Мать

До 1892 г.р.

Муж

1892 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1892

Отец: Кирилов Денис Дионисий Васильевич

Мать: Кирилова Параскева Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмаков Ананий Семенович

Рождение ребёнка
07.05.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шмаков Ананий Семенович

Калманка, Калманский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
30.09.1972
Бобровский, Сысертский, Свердловская область

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