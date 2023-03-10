Дубовик Виктор Платонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1937
Дата смерти25.12.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1937
Отец: Дубовик Платон Семенович
Мать: Манькова Мария Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.09.1967
Сын: Дубовик Сергей Викторович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
25.12.1990
Воркута, Воркута, Республика Коми