Дубовик Виктор Платонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубовик Виктор Платонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1937

Дата смерти

25.12.1990

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1915 г.р.

Жена

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Дети

1967 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1937

Отец: Дубовик Платон Семенович

Мать: Манькова Мария Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.09.1967

Сын: Дубовик Сергей Викторович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
25.12.1990
Воркута, Воркута, Республика Коми

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