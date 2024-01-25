Супруненко (Гульпа) Просковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1882
Дата смерти26.01.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1882
Отец: Гульпа Фома
Мать: ?
Рождение ребёнка
1907
Сын: Супруненко Семен
Отец ребёнка: Супруненко Кирилл
Рождение ребёнка
09.05.1913
Сын: Супруненко Николай
Отец ребёнка: Супруненко Кирилл
Рождение ребёнка
21.10.1921
Сын: Супруненко Павел
Отец ребёнка: Супруненко Кирилл
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Супруненко Кирилл
Смерть
26.01.1963
Похороны
Неизвестно
Мерчанское, Крымский муниципальный район, Краснодарский край