Супруненко (Гульпа) Просковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Супруненко (Гульпа) Просковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1882

Дата смерти

26.01.1963

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1882

Отец: Гульпа Фома

Мать: ?

Рождение ребёнка
1907

Сын: Супруненко Семен

Отец ребёнка: Супруненко Кирилл

Рождение ребёнка
09.05.1913

Сын: Супруненко Николай

Отец ребёнка: Супруненко Кирилл

Рождение ребёнка
21.10.1921

Сын: Супруненко Павел

Отец ребёнка: Супруненко Кирилл

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Супруненко Кирилл

Смерть
26.01.1963
Похороны
Неизвестно
Мерчанское, Крымский муниципальный район, Краснодарский край
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