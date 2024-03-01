Махилев Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.12.1921
Сын: Махилев Анатолий
Мать ребёнка: Махилева (Воробьёва) Анна
Рождение ребёнка
25.08.1923
Сын: Махилев Александр
Мать ребёнка: Махилева (Воробьёва) Анна
Рождение ребёнка
03.12.1934
Дочь: (Махилева) Тамара
Мать ребёнка: Махилева (Воробьёва) Анна
Смерть
Неизвестно