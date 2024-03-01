Махилев Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махилев Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1900 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Махилева (Воробьёва) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Махилева (Воробьёва) Анна

Рождение ребёнка
03.12.1921

Сын: Махилев Анатолий

Мать ребёнка: Махилева (Воробьёва) Анна

Рождение ребёнка
25.08.1923

Сын: Махилев Александр

Мать ребёнка: Махилева (Воробьёва) Анна

Рождение ребёнка
03.12.1934

Дочь: (Махилева) Тамара

Мать ребёнка: Махилева (Воробьёва) Анна

Смерть
Неизвестно

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