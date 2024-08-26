Аладин Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аладин Петр

Место рождения

кр.Ставропольский, с.Покойное

Дата рождения

1959

Дата смерти

05.11.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.08.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Будённовск, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
05.11.1985

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