Аладин Петр
Место рождениякр.Ставропольский, с.Покойное
Дата рождения1959
Дата смерти05.11.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.08.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Будённовск, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
05.11.1985