Кобенко Леонид Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1939
Дата смерти2002
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: Кабенко Александр Евдокимович
Мать: Кабенко Наталья
Рождение ребёнка
07.08.1962
Дочь: Бривкальн Марина Леонидовна
Мать ребёнка: Кобенко Антоновна
Резекне, Rēzekne
Рождение ребёнка
1966
Сын: Кобенко Александр Леонидович
Мать ребёнка: Кобенко Антоновна
Смерть
2002