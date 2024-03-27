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Кобенко Леонид Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

2002

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Кабенко Александр Евдокимович

Мать: Кабенко Наталья

Рождение ребёнка
07.08.1962

Дочь: Бривкальн Марина Леонидовна

Мать ребёнка: Кобенко Антоновна

Резекне, Rēzekne
Рождение ребёнка
1966

Сын: Кобенко Александр Леонидович

Мать ребёнка: Кобенко Антоновна

Смерть
2002
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