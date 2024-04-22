Камнева Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКамнева Александра Николаевна

Камнева Александра Николаевна

Место рождения

Лещёвка, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1867

Муж: Камнев Александр Васильевич

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1868

Сын: Камнев Николай Александрович

Отец ребёнка: Камнев Александр Васильевич

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Камнева Анфуса Александровна

Отец ребёнка: Камнев Александр Васильевич

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1873

Сын: Камнев Василий Александрович

Отец ребёнка: Камнев Александр Васильевич

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Камнева Анна Александровна

Отец ребёнка: Камнев Александр Васильевич

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1884

Сын: Камнев Александр Александрович

Отец ребёнка: Камнев Александр Васильевич

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close