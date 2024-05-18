Екатерина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лоренц (Gillig) Эрна Яковлевна

Отец ребёнка: Gillig Jakob

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Gillig Jakob

Рождение ребёнка
1928

Сын: Гиллих Артур

Отец ребёнка: Gillig Jakob

Смерть
Неизвестно

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