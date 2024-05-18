Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лоренц (Gillig) Эрна Яковлевна
Отец ребёнка: Gillig Jakob
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Gillig Jakob
Рождение ребёнка
1928
Сын: Гиллих Артур
Отец ребёнка: Gillig Jakob
Смерть
Неизвестно